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Тимошенко розповіла про критичну ситуацію в енергетиці

Новини » Енергетика     11.04.2020 - 13:49
Тимошенко розповіла про критичну ситуацію в енергетиці
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко переконана, уникнути кризи дозволить негайний запуск економіки

Зупинка господарської активності через карантин в Україні вже спричинила критичну ситуацію в енергетиці, владі треба діяти негайно для того, щоб уникнути її остаточної зупинки. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

"Україна не може собі дозволити створювати кризи на рівному місці. А "Енергоатом" вже має п’ять мільярдів гривень заборгованості. Теплові електростанції, які завжди працювали стабільно, сьогодні не мають куди діти свою електроенергію. Є великий ризик, що доведеться теплові станції зупинити. Шахти можуть бути зупинені. Люди ризикують залишитися без зарплати. І все це наслідок навіть не епідемії. Це наслідок того, що бездумно імпортували електроенергію ззовні", - заявила Тимошенко.

Вона впевнена, що уникнути кризи дозволить негайний запуск економіки.

"Ситуація складна, атомники, тепловики та шахтарі кажуть, що не хочуть, щоб в країні почалися віялові відключення електроенергії, як це було на початку 2000-х років. Потрібна чітка відповідь, що влада робить, аби уникнути цього. Невизначеність в такій ситуації неприпустима. А в нас досі немає навіть міністра енергетики! Діяти треба негайно", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, за словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченка, в цьому році енергетики отримають 30 млрд грн збитків, і якщо уряд не втрутиться, в наступні півроку ми матимемо системні відключення світла.

Своєю чергою голова правління АТ "Чернігівобленерго" Михайло Ільницький заявив, що через низький рівень оплати населенням за спожиту електроенергію та кризу в енергогалузі компанія не має коштів на ремонт мереж.

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