Тимошенко розповіла, по якій ціні насправді продають газ українцям

"Зараз в Україні покривається наймасштабніший корупційний злочин, який тільки можна собі уявити! Вчора головний виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Отто Ватерландер зробив сенсаційну заяву, сказавши, що видобуток українського газу коштує близько 1 гривні за кубічний метр. А людям його продають майже в 8 разів дорожче! Хто дав право заробляти на бідних українських родинах 800% прибутку?" - обурилася Юлія Тимошенко.

Вона також додала, що з жовтня бюджетним установам, тобто школам, дитсадкам, лікарням, газ будуть продавати по 24 гривні за кубометр. Дивує, що з цього приводу не було жодних заяв ні від президента, ні від уряду, ні від монобільшості в парламенті. Тому команда "Батьківщини" закликає діяти негайно.

"Продавати під час кризи, коронавірусу, згортання економіки українцям власний газ у 8 разів дорожче, ніж він реально коштує, це є абсолютний кримінальний злочин. Тому ми пропонуємо діяти негайно! Треба заслухати на цю тему прем’єр-міністра в п’ятницю. Негайно створити Тимчасову слідчу комісію по НАК "Нафтогаз". Розглянути наш спільний законопроєкт №4680 про те, щоб український газ за собівартістю плюс 30% прибутку віддати людям і бюджетним установам. Так ми зможемо знизити тарифи для українців", - зазначила Юлія Тимошенко.

Крім того, за її словами, важливо домогтися порушення кримінальних справ відносно всіх, хто керував "Нафтогазом" і наживався на українських родинах.

"Я хочу нагадати, що є державний аудит, який виявив, що "Нафтогаз" не за призначенням використав 225 млрд гривень. Це практично більше пенсійного фонду країни. Ось вам і зовнішнє управління, адже "Нафтогаз" перебуває під керівництвом іноземної наглядової ради, і навіть головний виконавчий директор був іноземним громадянином. На бідності українців отримують гіперзаробітки іноземці. Час з цим покінчити", - констатувала лідер "Батьківщини".