Тимошенко розповіла, яким має бути перший закон у новій Раді

Перший закон у новому парламенті має повернути населенню газ українського видобутку і таким чином знизити тарифи. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час інтерв’ю телеканалу "СТБ".

За її словами, це дозволить збільшити доходи українців і підняти економіку, адже люди матимуть, за що купувати товари та послуги і розширювати внутрішній ринок.

"Зниження тарифів потрібно для економічного розвитку країни", – наголосила вона.

Окрім того, серед перших законопроєктів нової "коаліції дій", зазначає лідер "Батьківщини", - запровадження обов’язкового медичного страхування, внесення змін до держбюджету, які припинять "знущання" з пенсіонерів і дозволять підняти розмір мінімальних пенсій до рівня прожиткового мінімуму – не менше 3094 грн, а також заборона на продаж сільськогосподарської землі.

Тимошенко закликала українців прийти на вибори та підтримати її команду, яка йде до парламенту "не за посадами, а заради швидких змін в інтересах людей".

"У політиці ти служиш тій справі, в яку віриш. Моя боротьба триває. Моя справа закінчиться успішно, але не посадами, а за життя побачити красиву успішну країну", – підсумувала політик.