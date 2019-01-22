Тимошенко розповіла, як добитись відновлення територіальної цілісності

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Крим і Донбас будуть обов'язково повернені, запевнила Тимошенко

Крим і Донбас – це Україна назавжди, і вони будуть обов'язково повернені. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час Форуму єднання у Києві, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За її словами, відновлення територіальної цілісності нова влада має добитись через посилення дипломатичного фронту, розширення переговорів до формату "Будапешт плюс" та створення модерної української армії за стандартами НАТО.

"Міжнародні гарантії мусять бути виконані, інакше міжнародне право у світі буде дискредитоване! Повернення до умов Будапешта і захист України від агресора – це першочергове завдання нового президента", – заявила лідер "Батьківщини".

Тимошенко наголосила, що нині Україні потрібен реальний мир, а не його ілюзія. На Донбасі та в Криму живуть справжні українські патріоти, які чекають на звільнення своєї землі від ворога, додала вона: "Цих людей ми ніколи не зрадимо. І обов'язково повернемо Крим та Донбас до складу України".

Опонентам, які штучно нав'язують упередження про те, що жінка не може бути ефективним головнокомандувачем, Тимошенко нагадала, що в 6 з 29 країн-членів НАТО міністерства оборони очолюють саме жінки.

"Одним з найбільш ефективних "головнокомандувачів" в історії України була княгиня Ольга – за весь час її правління Київська Русь не втратила жодного міліметру території, а лише приростала новими землями. Маргарет Тетчер, прем'єр-міністр Великобританії, яку я мала честь знати особисто, під час відомої Фолклендської війни у 1982 році, продемонструвала в десять разів більше розсудливості, мудрості та справжньої державної мужності, ніж уся чоловіча когорта англійської політики і міністерство оборони разом узяті", – нагадала Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" пообіцяла, що як жінка на посаді Верховного головнокомандувача точно не робитиме те, що сьогодні робить головнокомандувач-чоловік: "не отримуватиме "відкати" від експорту зброї за кордон, не постачатиме армії неякісну техніку за цінами НАТО, не матиме на території країни-агресора власного бізнесу і не платитиме в його бюджет сотні мільйонів доларів податків".

"Я точно ніколи і за жодних обставин не розглядатиму війну як прибутковий власний бізнес. Все інше, що належить робити справжньому головнокомандувачу, я робитиму! Робитиму з високою відповідальністю, честю і професійністю", – пообіцяла Тимошенко.