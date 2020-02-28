Тимошенко розкритикувала ініціативу ліквідувати Пенсійний фонд 

Ініціативою народних депутатів від фракції "Слуга народу" щодо можливої ліквідації державного Пенсійного фонду, влада намагається скинути з себе будь-які зобов’язання перед літніми українцями. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "Наш", передає РБК-Україна.

"Пропрезидентська монобільшість вже внесла в парламент законопроект про створення приватних пенсійних фондів. Але зрозуміло, що в сьогоднішньому хаосі, безвладді та беззаконні українці вже невдовзі не знайдуть ані тих фондів, ані своїх пенсійних внесків. І доведеться за ними ганятися по всьому світу. По суті влада хоче уникнути перерахунку пенсійних виплат, враховуючи інфляцію та коливання курсу національної валюти. І привласнити та "роздерибанити між своїми" гроші людей. Цього не можна допустити", - сказала Тимошенко.

На її думку, суспільству час дати реальну оцінку діям влади.

"Політичний сценарій, спрямований на розпродаж ресурсів, землі, стратегічної власності є неправильним й антинародним. На жаль, президент не збирається змінювати цю політику. Але нам, українцям, курс потрібно міняти негайно. Треба зупиняти колонізацію України, починати підіймати українську економіку, ставити всі ресурси на службу громадянам. Вірю, що в Україні все буде добре, хоч сьогодні складно і знову "гребуть" не в ту сторону. Але ми маємо бути свідомими того, що відбувається, і стійкими до викликів. Ми знаємо, що в України залишається шанс знову стати сильною країною, але для цього нам треба захистити право людей мати свою країну, свою землю та успішне майбутнє", - резюмувала Тимошенко.

Як писало РБК-Україна, у партії "Слуга народу" заявили про намір ліквідувати Пенсійний фонд України з метою перезавантаження форми існування ПФУ. Такий намір висловила голова комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики Галина Третьякова.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував аудит Пенсійного фонду для розв'язання проблем його витрат.