Тимошенко розкритикувала ідею скорочення районів й збирається в Конституційний суд

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

"Батьківщина" буде оскаржуватиме ці рішення в суді

Влада хоче в антиконституційний спосіб "перекроїти" карту України, а саме знищити 490 районів та замінити їх 133 районами. "Батьківщина" буде оскаржуватиме ці рішення в Конституційному суді.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу у Верховній раді.

"Сьогодні в цьому залі буде розгортатися нова епопея - влада хоче антиконституційно, постановою Верховної Ради знищити 490 районів в Україні та замінити їх 133 районами. Це хаос та безлад найвищого рівня, це, по суті, згортання поселенської мережі в Україні, позбавлення людей права жити", - заявила Тимошенко.

Тимошенко переконана, що ініціатива влади прямо порушує права та інтереси українців, які таким чином, на її думку, будуть позбавлені доступу до адміністративних послуг, освіти та медицини.

"Я хочу зараз чітко заявити, що наша команда не допустить цього безладу, який ви хочете нав’язати країні. Тому, якщо буде проголосоване антиконституційне рішення про ліквідацію в країні 490 районів - ми звернемося до Конституційного суду та отримаємо рішення про неконституційність таких дій. Ми не дамо вам руйнувати Україну", - запевнила Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Шмигаль повідомив, що реформа децентралізації завершиться місцевими виборами, які заплановані на жовтень.

Також повідомлялося, що у Верховній раді розвінчали головні міфи утворення нових районів в Україні.