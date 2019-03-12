Тимошенко: провокації Адміністрації президента досягли апогею

Тимошенко вимагає відповідальності за корупцію на армії

Президент Петр Порошенко и его окружение будут отвечать и за коррупцию в армии, и за масштабный подкуп избирателей. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время выступления с парламентской трибуны.

"Мы будем бороться за то, чтобы привлечь президента и его окружение к уголовной ответственности за коррупцию в армии, на крови и прекратить подкуп людей на выборах. Они будут за все это отвечать", – заявила лидер "Батькивщины".

Она сообщила, что после обнародованного журналистами расследования "Батькивщина" инициировала в парламенте перерыв, во время которого добилась решения: немедленно собрать ВСК, которая будет расследовать "преступления президента, генпрокурора, СБУ, а также должностных лиц, которые были втянуты в это".

Заседание пройдет с участием представителей профильных комитетов по вопросам национальной безопасности и обороны, предотвращения и противодействия коррупции, работы с силовыми структурами, а также глав фракций.

Тимошенко считает, что существующая ВСК, за которую проголосовало президентское большинство и которую возглавляет депутат от БПП, неправосудна, но все равно ее надо собирать.

Кроме того, она подчеркнула необходимость остановить масштабный подкуп выборов президентом, о котором рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Так, министром была разоблачена система, "по которой командой президента из бюджета Украины через спецфонд "Турбота" совершали подкуп граждан". За то, чтобы они голосовали на выборах за президента, давали по 1000 грн.

"Мы требуем принять решение, чтобы выплаты из бюджета были сделаны после выборов. Это касается и монетизации субсидий, доплат к пенсиям, и по 1000 грн из фонда "Забота". Будет справедливо, если люди все эти деньги получат после выборов", – пояснила кандидат в президенты.

По ее убеждению, "президент унижает демократические выборы, пытается не победить, а купить выборы".