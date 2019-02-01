Тимошенко прокоментувала звільнення Аласанії

Тимошенко назвала це кричущим прикладом порушення свободи слова

Увольнения Зураба Аласании с должности председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины является не случайным и связано с избирательным процессом. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила в Полтаве во время встречи с редакторами и журналистами местных изданий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

"По информации, которая раздается из различных источников, Аласанию уволили за то, что он не показал съезд БПП, и за то, что на канале работают журналисты-расследователи, которые могут реально хоть немного правды говорить обществу", – сказала Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" заявила: "То, что это делается во время избирательной кампании, и то, что это делается так грубо, просто демонстрирует факт того, что президент перейдет все красные линии для того, чтобы каким-то образом восстановить себя на 2-й срок".

По мнению Тимошенко, это вопиющий пример нарушения свободы слова, пример "как держать журналистов и каналы в такой мощной узде".

Председатель партии убеждена, что президент и его окружение готовятся к "фальсификации выборов", не только подавляя свободу слова и узурповуючи телеканалы, но и другими методами.

В частности, она напомнила, что власть увеличила реестр избирателей на миллион человек по сравнению с 2014-м годом, что противоречит демографическим тенденциям. Также ей известны факты о массовом подкупе избирателей путем заключения сделок с оплатой в 1000 грн за человека.

"Печально, что в течение 5 лет после Революции достоинства идет масштабное раздавливание даже тех маленьких ростков демократии, которые были достигнуты очень тяжелой работой гражданского общества и оппозиционных политических партий", – отметила Тимошенко.