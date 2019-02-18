Тимошенко прокоментувала трагічні події Революції Гідності

Тимошенко зазначила, що на Майдані билось серце великої нації

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко отметила, что пять лет назад в этот самый день, 20 февраля, начинались самые тяжелые события Революции Достоинства. Об этом Тимошенко написала на своей странице в Facebook, чтя память Небесной Сотни, всех, кто пал в бою за Украину, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Тимошенко отметила, что это было мгновение, когда нация восстала против произвола, деспотии и невежества, когда люди выбрали и защитили настоящие ценности, а не закрылась в собственной "хате с краю".

"Тревожный и решающий день. Страшная и трагическая ночь. Даже далеко от Киева, за решеткой, я слышала, как бьется сердце великой нации. Сегодня не просто годовщина. Это - день рождения действительно новой, европейской Украины", - подчеркнула она.

Тимошенко отметила, что потери лучших сынов и дочерей Украины на Майдане, Крым, Донбасс, война - все это "последствия великой ошибки неверного выбора, которую мы исправляем до сих пор".

"Тогда весь Майдан, а за ним и вся нация верила, что изменения - возможны! Что Небесная Сотня погибла не просто так. Следующие 5 лет не принесли тех изменений, которых все ждали, к сожалению", - сказала она.

Тимошенко убеждена, страна должна воплотить то, ради чего наши герои отдали свои жизни, ведь "другого выбора у нас нет".