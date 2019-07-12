Тимошенко прокоментувала вирок Марківу

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко закликала керівництво держави та повноважних і компетентних осіб негайно та невідкладно подати всі необхідні апеляції на вирок українському нацгвардійцю Віталію Марківу. Про це вона написала на Facebook.

Лідер "Батьківщини" вважає, що треба зробити всі можливі кроки для визволення нашого бійця та громадянина: "Тим більше, коли мова йде про людину, яка сама встала на її захист у найскрутніші хвилини".

Вона нагадала слова Віталія Марківа, який сказав сьогодні на суді: "Я звичайний солдат, патріот, який завжди захищатиме Україну".

Голова партії закликала робити так, щоб і Україна захищала своїх воїнів.

Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув’язнення терміном 24 роки.