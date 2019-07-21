Тимошенко проголосувала на виборах в Раду

Фото: Тимошенко проголосувала (ba.org.ua)

Тимошенко з чоловіком голосувала у ліцеї "Поділ"

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко разом із чоловіком Олександром сьогодні, 21 липня, проголосувала на виборах до Верховної ради на виборчій дільниці у київському ліцеї "Поділ". Про це повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Після голосування Тимошенко зазначила, що в України не залишилось часу на помилки, на експерименти.

"Кожен бюлетень сьогодні – це бюлетень за життя України, за життя наших дітей та онуків", – сказала Тимошенко.

За її словами, після виборів треба негайно починати діяти і закликала всіх голосувати відповідально, адже у кожного в руках доля України.

"Прийдіть на дільницю, щоб зробити свій вибір, щоб нарешті в країни виник шанс. Цього разу Україна може відродитися, стати на ноги", – запевнила Тимошенко.