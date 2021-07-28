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Тимошенко вимагає на РНБО ухвалити рішення про зниження втричі тарифів на газ

Автор: РБК-Україна

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликає Раду національної безпеки і оборони ухвалити на найближчому засіданні рішення про зниження вартості природного газу для населення втричі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Щодо обіцянки президента скликати РНБО та "зробити все, аби ціни для людей на електроенергію не піднімались"… Добре, звісно, що у владі є особистості, здатні прислухатися до конструктивної критики та слідувати порадам. Погано, що влада спочатку створює проблему, а після того, як її тицьнуть носом, береться героїчно боротися зі своїми ж прорахунками", - заявила Тимошенко.

Водночас вона закликала українську владу прислухатися до думки людей, що дасть їй змогу ухвалювати правильні рішення.

"Тоді й українцям житиметься краще, і РНБО займатиметься властивими їй функціями, а не працюватиме "пожежною командою", руками якої намагаються рятувати країну від непрофесійності виконавчої влади… Оскільки РНБО таки збиратиметься, то, може, там одразу і рішення про направлення на потреби людей українського газу та зниження втричі тарифів ухвалять? Ну, щоби двічі не вставати", - резюмувала нардеп.

Раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що зростання ціни газу в Європі пов'язане з тим, що "Газпром" відмовляється від додаткового бронювання українських потужностей.

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