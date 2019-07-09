Тимошенко закликала Зеленського врахувати рішення суду щодо цін на газ

Президент Володимир Зеленський має врахувати рішення Шостого апеляційного суду про визнання постанов щодо підвищення цін на газ незаконними і накласти на них вето, що дозволить нарешті знизити тарифи для населення. Про це Юлія Тимошенко заявила під час виступу з трибуни парламенту, передає РБК-Україна.

Вона нагадала, що коли Окружний адміністративний суд як перша інстанція ухвалив рішення, що постанова не мала права підвищувати ціну на газ, суддю Євгена Аблова через Вищу раду правосуддя відсторонили від посади: "Ось така вартість корупції на тарифах".

Тепер вже і друга інстанція – апеляційний суд – визнав постанови незаконними, а тому зараз всі громадяни мають право оскаржити незаконність встановлення їм тарифів, зауважила Тимошенко.

За її словами, наразі кожен має право вимагати перерахунку: "Після рішення суду кожен отримав право взяти відшкодування за те, що з людей незаконно знімали гроші".

"Після прийняття таких рішень судом стало очевидним, що 5 років над людьми жорстоко знущались, забираючи мільярди на офшорні рахунки. Коли буде переформатована в Україні влада, то за незаконне ухвалення рішень про підвищення ціни на газ відповідатимуть за Кримінальним кодексом перед народом України. Справедливість є і за неї варто боротися", – підсумувала вона.