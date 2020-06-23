Тимошенко закликала владу до співпраці через повені на заході України

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко переконана, тільки спільними зусиллями вдасться уникнути нових жертв та руйнувань

Західні регіони потерпають від повеней. Для подолання наслідків лиха має бути залучений кожен, хто знається на цьому.

Про це заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко на своїй сторінці в Facebook.

"Західні регіони потерпають від повеней. Дощі та зливи, які не припиняються багато днів, розмили дамби й дороги, річки повиходили з берегів, поруйнували будинки, позаливали поля, городи й кладовища. На жаль, вже маємо кілька людських жертв. Синоптики прогнозують, що найближчими днями погода не зміниться, а відповідно - ситуація ще більше ускладниться", - написала Тимошенко.

За її словами, у 2008-му році, коли вона була прем’єр-міністром, західним областям довелося зазнати схожого удару стихії. Тоді трапилася повінь, одна з найбільших у новітній історії регіону.

"Ми організували оперативний штаб допомоги постраждалим, визначили першочергові завдання, сформували пріоритетні напрямки подолання наслідків негоди. За відносно короткий час нам вдалося не тільки попередити екологічну й гуманітарну катастрофу, але й впоратися з її наслідками, відновити інфраструктуру, створити додаткові бар’єри проти "великої води", відбудувати села, врятувати людей", - додає Тимошенко.

Тимошенко переконана, тільки спільними зусиллями вдасться уникнути нових жертв та руйнувань, швидко зарадити постраждалим та відновити зруйновану інфраструктуру.

"Я готова допомогти, поділитися досвідом, порадити, розповісти про нашу роботу, врятувати людей. Готова працювати 24 години на добу 7 днів на тиждень. Я звертаюсь до президента та прем’єр-міністра - у таких критичних ситуаціях важливо об’єднати всіх, хто здатен зупинити біду. Нині страшніше ніж дощі й повінь - тільки зволікання та втрата часу", - резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, у вівторок, 23 червня, на Закарпатті через негоду підтоплено дворогосподарства в Рахівському районі. Крім цього, стався перелив через дорогу місцевого значення.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про повінь на заході України в найближчі три дні.

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Автор: РБК-Україна