Тимошенко закликала владу прийняти конкретні кроки, здатні захистити українців

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Голова "Батьківщини" закликала владу скористатися аналогічним досвідом допомоги людям, який здійснювався у 2008-2009 роках

"Програма діяльності уряду", яку затвердив Кабінет міністрів, - не має нічого спільного з тим, що сьогодні відбувається в державі. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "112. Україна".

Політик зауважила, що зараз потрібні не декларації, а конкретні кроки, здатні підтримати та захистити українців. Натомість навіть сьогодні під час засідання комітету Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів представники "Слуги народу" відхилили усі соціальні законопроєкти, внесені депутатами інших фракцій.

"На засіданні комітету були запропоновані закони про зміну пенсійного забезпечення, законопроєкт щодо поновлення пільг ветеранам війни, ветеранам праці, дітям війни, жертвам репресій, законопроєкт щодо надання та підвищення виплат родинам на народження дитини. Але всі соціально спрямовані законопроєкти просто відхилили. Влада відмовляється навіть включати ці документи до порядку денного. Натомість представники монобільшості ухвалюють законопроєкти, які спрямовані проти людей", - сказала Тимошенко.

Голова "Батьківщини" закликала владу скористатися аналогічним досвідом допомоги людям, який здійснювався у 2008-2009 роках, під час світової фінансово-економічної кризи та епідемії грипу H1N1.

"Я була прем’єр-міністром у час, коли розгорталася світова фінансово-економічна криза, коли була епідемія грипу, але мені вдалося ввести коефіцієнт 1,35% за один рік нарахування пенсій людям. А вони до 1% зняли. Якщо сьогодні так тяжко людям під час світових викликів, під час пандемії – поновіть хоча б ті пільги, які наш уряд виплачував у 2008-2009 роках", - додала Тимошенко.

Тимошенко переконана, сьогодні країні потрібен абсолютно інший шлях, який повинен базуватися, передусім, на інтересах людей.

"Я хотіла б, аби сьогодні все було інакше: по-перше, потрібно видалити будь-яке зовнішнє управління із внутрішнього життя країни. Ми мусимо взяти під свій український контроль український уряд, Нацбанк, державні корпорації, у жодному разі не віддати землю, яка є основою нашої заможності та процвітання, у жодному разі не залишити медичну реформу, а ввести страхову медицину. І не треба вигадувати чергові корумповані "українські велосипеди" - потрібна політика в інтересах людей", - резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, як раніше повідомила Юлія Тимошенко, партія "Батьківщина" вживатиме усіх законних засобів, аби законопроект про ринок землі не набрав чинності.

Окрм того, Юлія Тимошенко закликала владу розпочати переговори щодо оптимізації та реструктуризації зовнішнього боргу України.