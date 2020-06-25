Тимошенко закликала владу діяти разом для подолання наслідків повеней

У боротьбі зі стихією не можна втрачати жодної хвилини. Потрібно діяти негайно й спільно - уряду та парламенту, від цього залежить життя і добробут людей в зоні катастрофи.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Зараз головне діяти оперативно і зосередитися на допомозі людям. Повінь стане лакмусовим папірцем - чи здатен уряд та президент, влада загалом захистити громадян і зупинити біду", - сказала Тимошенко.

Лідер партії зазначила, що досвід є і їм треба вправно розпорядитися. У 2008 році, коли країна зіштовхнулася з таким же викликом, був зібраний парламент, і швидко ухвалені всі потрібні рішення, зокрема, виділені кошти для допомоги постраждалим.

"Ми зібрали уряд і попунктно розписали, що робити практично по кожній людині. Найгірше зараз - втрачати час на порожні балачки. Людей не можна кидати напризволяще і залишати сам на сам з їхньою бідою. Не можна допустити, щоб після цього лиха постраждалі шукали копійки, щоб отримати прихисток. В такий момент держава має взяти відповідальність на себе", - додала Тимошенко.

Тимошенко переконана, в такій важкій ситуації люди мають відчувати, що вони захищені, про них дбають, і мати можливість планувати своє майбутнє.

Нагадаємо, повінь у західних регіонах підтопив 285 населених пунктів у чотирьох областях. Зокрема, в Івано-Франківській - 234, у Чернівецькій - 37, у Львівській - 12 та у Тернопільській - 2. Загалом у цих регіонах постраждало 9 994 будинки, 9 об’єктів соціальної та побутової сфери та затоплено 3 340 підвалів і 13 390 присадибних ділянок.

Крім того, у результаті злив та сильних поривів вітру було зруйновано 117 км доріг та 64 мости в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Загалом пошкоджено 500 км автодоріг та 135 мостів. Також повідомляється про трьох загиблих на території західних областей.

Раніше повідомлялося, що в західні регіони направлені сили Нацгвардії, МВС і авіація для ліквідації паводків.