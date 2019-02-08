Тимошенко закликала українців єднатися для протидії фальсифікаціям

Тимошенко заявила про необхідність єднання заради чесних виборів

Юлия Тимошенко призвала украинцев объединиться для противодействия фальсификациям на выборах. Об этом лидер «Батькивщины» заявила во время митинга в Жашкове Черкасской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Она напомнила, что вчера вместе с другими кандидатами в президенты подписала Меморандум за честные выборы и противодействие фальсификациям.

«Мы подписали между оппозиционными силами специальное соглашение. С фальсификацией, с разрушением выборов, с нечестностью борются все оппозиционные силы вместе», – подчеркнула она. Эту идею активно поддержали и общественные организации.

Однако, отметила Тимошенко, единение ради честных выборов и справедливости нужно и среди людей.

«Если мы хотим иметь успешное государство, нам надо объединиться всем народом, а не так, как всегда на каждых выборах, когда нас делят по языковым, религиозным, территориальным признакам», – сказала она и добавила, что если мы объединимся как страна, тогда нам все по плечу.

Кандидат в президенты заявила, что действующий президент применяет "грязные технологии" накануне выборов. В частности, она заявила о якобы массовом подкупе избирателей, о том, что зарегистрировано 50 кандидатов в президенты.

Также политик отметила, что "Порошенко и его штаб зарегистрировали кандидатом в президенты Юрия Владимировича Тимошенко, надеясь, что голоса, которые люди будут отдавать за Юлию Тимошенко, случайно отдадут за Юрия Тимошенко".

Председатель партии также отметила, что по ее заявлениям о фальсификации в Министерство внутренних дел и лично министру Арсену Авакову уже начаты уголовные производства.