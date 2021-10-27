Тимошенко закликала терміново провести засідання РНБО щодо COVID-ситуації в Україні

За її словами, попри те, що країна вже 2 роки створює систему антиковідної боротьби, сьогодні люди незахищені, вони не можуть розраховувати на чітку, системну, негайну і високоефективну допомогу, тому залишаються сам на сам із хворобою.

"Країна просто кричить, але її не чують у владних кабінетах. Люди не можуть додзвонитися до сімейних лікарів, швидкі допомоги перевантажені, немає безкоштовних тестів і ліків, а людям із віддалених сіл взагалі немає кому допомогти. Якщо влада негайно не зробить так, щоб люди відчули, що їм є куди звернутися, і допомога надійде негайно, ми будемо і надалі мати наростання хвилі пандемії", - застерегла лідер "Батьківщини".

Вона нагадала, що ще на початку першої хвилі коронавірусу команда "Батьківщини", використавши наявний досвід боротьби з епідеміями, підготувала проєкт постанови, в якій чітко передбачені директивні дії, які мусить зробити уряд і влада для захисту людей від СОVID-19. Однак ця постанова досі невиконана, констатувала Юлія Тимошенко.

"Зараз якраз той випадок, коли не для піар-шоу, а для реальної справи треба скликати негайне засідання РНБО. Вона мусить розглянути, що люди в країні залишилися без допомоги, без безкоштовних тестів і ліків, лікарні - без необхідних медичних препаратів і кисню, медики - без заробітної плати, немає достатньої кількості ліжок, а смертність через коронавірус - найвища в Європі. Ось, що треба обговорювати РНБО. Припиніть займатися шоу і почніть займатися справою!" - закликала голова партії.

Юлія Тимошенко наголосила, що серед невідкладних дій, які має розпочати РНБО після аналізу вже ухваленої Верховною радою постанови, це:

створити Національний штаб протидії коронавірусу на чолі з президентом;

відкрити багатоканальну лінію, куди може звернутися людина, яка відчула перші симптоми хвороби;

створити мобільні бригади, які можуть виїхати до хворого, маючи з собою безкоштовні тести і пакет безкоштовних ліків;

налагодити ефективну систему вакцинації;

зробити негайні закупівлі за державний кошт всіх необхідних лікарських засобів для забезпечення лікарень і людей;

передбачити вже в цьому місяці 300% доплати від окладу всім лікарям і медичним працівникам, які стикаються з ковідними хворими;

поновити роботу санітарно-епідеміологічної служби;

розпочати вироблення власної вакцини.

Лідер "Батьківщини" обурилася, що за 2 роки не виконано ті заходи, які зараз могли б рятувати життя людей і мінімізувати втрати внаслідок коронавірусної хвороби.

"На сьогодні дуже велика кількість лікарень залишилися без кисню або ось-ось залишаться без нього. Кожен пацієнт, який загинув від нестачі кисню, - це вбивство з боку влади, через невиконання нею своїх обов’язків. Кисню немає, тому що його виробництво довірили двом транснаціональним корпораціям, які закрили свої підприємства в самий розпал пандемії. Тобто країна за 2 роки не зробила ні власних виробництв кисню, ні тестів, ні вакцини, ні нормальної системи допомоги. Що ж робили 2 роки?" - поцікавилася Юлія Тимошенко.

На її переконання, Верховна рада має переглянути постанову, яку було ухвалено рік тому, та розробити оновлений план дій, затвердити його і зобов’язати виконавчу владу виконувати це.

"Наша команда буде вимагати кримінальної відповідальності для тих, хто не забезпечив виробництво кисню, хто не закупив правильні антивірусні препарати для всієї країни, хто без опалення залишив всю країну та систему охорони здоров’я. Треба діяти, і ми будемо діяти!" - запевнила Юлія Тимошенко.