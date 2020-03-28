ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тимошенко закликала зняти з повістки Ради законопроект про ринок землі

Новини » Політика     28.03.2020 - 12:09
Тимошенко закликала зняти з повістки Ради законопроект про ринок землі
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Лідер "Батьківщини" наголосила, що сьогодні кожна держава має дбати про власну безпеку

Україні потрібна мобілізація всіх ресурсів та "канікули" з виплати зовнішніх боргів, а не прийняття законопроект про ринок землі. Про це заявила голова "Батьківщини" Юлія Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Для того, щоб мати кошти для боротьби з загрозою коронавірусу й економічної кризи, держава мусить негайно розпочати переговори про "канікули" по зовнішніх виплатах та відтермінування боргових зобов’язань. Нам треба рятувати країну. Але переговори сьогодні ніхто не веде. Замість цього ставиться питання про розпродаж землі", - сказала Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" наголосила, що сьогодні кожна держава має дбати, насамперед, про власну безпеку.

"Зараз у світі загострюється проблема продовольчої безпеки, а вони збираються пускати з молотка сільськогосподарську землю. Продаж землі в умовах, які сьогодні склалися, приведе країну до руїни. Питання, що послаблюють країну під час кризи й епідемії, потрібно негайно зняти. Необхідно діяти злагоджено, план економічний у нас є, і ми його передали владі. Не можна гаяти часу", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний Фонд вимагає від України прийняття законів про банки та про ринок землі. У разі прийняття цих законів можливо збільшення програми МВФ до 8 млрд доларів.

Очікувалося, що парламент може завершити розгляд поправок до законопроекту про ринок землі в четвер, 19 березня. Однак 17 березня на позачерговому засіданні Верховної ради з питань протидії коронавірусу депутати проголосували за роботу парламенту виключно в комітетах до 3 квітня.

Закони про банки та ринок землі винесуть на позачергове засідання у понеділок, - нардеп У "Слузі народу" обговорили зміни в законопроект про ринок землі
Новини України БатьківщинаРынок землиТимошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся