Тимошенко закликала уряд розробити новий бюджет

Запропонований владою проект бюджету на наступний рік зберігає старі підходи до формування життя країни, тому "Батьківщина" не підтримує таку його редакцію. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко наголосила під час виступу з трибуни парламенту, повідомляє прес-служба політсили.

"Бюджет на наступний рік - ключова стратегія життя країни. Від всіх органів влади люди очікували фундаментальних змін, але те, що ми пропонуємо, зберігає старі підходи", - сказала вона.

Команда "Батьківщини", зазначила голова партії, пропонувала врахувати декілька важливих речей. Насамперед треба ухвалити закон про деофшоризацію.

"Ми разом з ЄС відпрацювали ідеальну модель, де ніхто не зможе працювати з офшорами. У перший рік плюс 67 млрд грн в дохідну частину. Достатньо тижня, щоб це зробити. Але це не враховано", - констатувала вона.

У бюджеті відсутнє збільшення доходів від легалізації потоків товарів через митницю, іншого підходу детінізації з погляду нової податкової системи, немає жодних кроків щодо інвестиційної політики, відсутня нова політика в охороні здоров’я, а мінімальний прожитковий рівень в державному кошторисі не врахований навіть для пенсій та зарплат, додала політик.

Окрім того, зауважила Тимошенко, у бюджеті наявна стара система тарифів, зменшення субсидій.

"Таку редакцію ми не можемо підтримати. Ми дали повне викладення щодо доходів та видатків, як зробити прагматичний бюджет. Давайте зробимо інший реальний бюджет. Ми готові співпрацювати", - підсумувала голова партії.