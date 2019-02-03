Тимошенко взяла участь в літургії та чині інтронізації предстоятеля ПЦУ

Інтронізація Епіфанія відбулася сьогодні в Софії Київській

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и депутаты фракции приняли участие в литургии и чине интронизации предстоятеля Православной церкви Украины Епифания, которая сегодня состоялась в Софии Киевской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

"Искренне поздравляю митрополита! Поздравляю всех прихожан, всех верующих с созданием поместной православной церкви. Это очень большое и значимое событие, к которому украинский народ шел несколько долгих и тяжелых веков. Верю, что впереди у нас путь побед и успехов. Верю в Украину! Верю в нас всех", - написала она на своей странице в Facebook.

Как отметила кандидат в президенты Украины, очень величественно, трогательно и символично, что митрополит Епифаний провел сегодня службу на могиле великого патриарха Владимира: "Это очень мудро и правильно".

Тимошенко также обратила внимание на то, что это знаковое для Украины и предстоятеля ПЦУ событие произошло в день его рождения.

На богослужении присутствовали константинопольские иерархи, высшее духовенство, руководство страны, члены правительства, народные депутаты.

Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko