У Тимошенко пригрозили Луценку відповідальністю перед законом

Соболєв звинуватив Луценка та Кононенка у "залякуванні" членів ДВК і спостерігачів від "Батьківщини"

Генпрокурор Юрий Луценко, заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко будут отвечать перед законом за организованное ими накануне выборов "запугивание" членов УИК и наблюдателей от "Батькивщины". Об этом заявил на брифинге в парламенте первый заместитель председателя фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко Сергей Соболев.

Он сообщил о том, что процессуальный прокурор Саенко, подчиненный генпрокурора, дал специальное поручение заместителю руководителя СБУ провести проверку 5 тысяч человек, которые "странным образом преимущественно являются членами УИК и наблюдателями на предстоящих выборах".

По словам зампредседателя фракции "Батькивщина", это не только вмешательство в избирательный процесс и запугивание людей, это прямое нарушение Уголовно-процессуального кодекса Украины (УПК).

"Фактически два лица в государстве – генеральный прокурор Луценко и его процессуальный прокурор Саенко дают поручение на незаконные следственные действия, нарушая Конституцию, УПК, подставляя десятки, а, возможно, и сотни работников прокуратуры и СБУ", – пояснил парламентарий.

Обращаясь к президенту, генпрокурору и СБУ, народный депутат отметил: "Вам это не удалось сделать ни во времена Януковича, которому вы молились, вам это не удалось сделать ни при какой власти. Потому что члены УИК от "Батькивщины" уже 20 лет отстаивают право и справедливость на каждом избирательном участке".

Как сообщил Соболев, у "Батькивщины" есть "фамилии десятков людей в прокуратуре и СБУ, которых Луценко и Кононенко вовлекли в незаконную деятельность, и по каждому из них сейчас ведется протоколирование с участием адвокатов".

"Каждый такой случай будет рассматривать ГБР и САП. И справедливость будет восстановлена. И если вы думаете, что такими методами кого-то заставите отказаться от выполнения прямых обязанностей соблюдать закон, то вы глубоко ошибаетесь. А за такие действия вы, Луценко и Кононенко, будете нести персональную ответственность. Мы обобщим эти материалы, и после завершения этой избирательной кампании у вас будет новая "кампания", но она будет проходить в соответствии с законом и Конституцией", – подытожил представитель "Батькивщины".