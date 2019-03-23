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Тимошенко: президента, якого ЄС та США підозрюють у корупції, потрібно негайно міняти

Новини » Вибори 2019    23.03.2019 - 17:17
Тимошенко: президента, якого ЄС та США підозрюють у корупції, потрібно негайно міняти
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко заявила, що після виборів новий президент розслідує всю корупцію

У той час, коли Генпрокуратура та СБУ в Україні не здатні розслідувати "корупцію Порошенка та його оточення", цим зайнялись європейські та американські структури. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко на прес-конференції у Луцьку, повідомляє прес-служба партії.

За словами Тимошенко, антикорупційне розслідування відкрили Кіпрський суд, Британське агентство по шахрайству в особливо великих розмірах (SFO) і організація Євросоюзу по боротьбі з шахрайством (OLAF).

"Це, по суті, стало підсумком багаторічної корупції, яка здійснювалась президентом та його найближчими соратниками, бізнес-партнерами на оборонному бюджеті. Коли ЄС проти глави держави розпочинає корупційне розслідування, це говорить про те, що силові структури в Україні, на жаль, не працюють. Генпрокуратура та СБУ перетворилися, по суті, в департаменти корпорації "Рошен", які не мають ні свободи, ні бажання розслідувати резонансні корупційні справи Порошенка та його оточення", - заявила вона.

Тимошенко зазначила, що для України, яка пережила важкі випробування, яка живе у війні, у бідності, співпраця європейських країн є надзвичайно важливою і неприйнятною є ситуація, коли "лідер держави підозрюється в корупції".

Вона заявила, що в США розпочато корупційне розслідування проти оточення чинного президента: "За всіма напрямкам вже почали працювати інші держави, тоді як силові структури в Україні не спрацьовують".

Голова партії нагадала, що рівно 7 років тому на посаду міністра економіки в уряді Януковича був призначений Порошенко.

"Чужу людину на таку посаду не призначають. Янукович був вигнаний українським народом в Ростов-на-Дону, але залишився його спадкоємець - Петро Порошенко, який продовжив корупцію і  покривав всю корупцію, яка була до того", - сказала вона.

Вона також заявила, що чинному президенту потрібно думати про кримінальну відповідальність, а не мріяти після другої каденції піти в депутати Європарламенту, "адже корупція і шахрайство були на території ЄС за його участі". Про персональну відповідальність Голова партії нагадала і керівництву ГПУ та СБУ.

Тимошенко заявила на прес-конференції, що після виборів новий президент розслідує всю корупцію і кожен, хто хоч копійку з бюджету взяв, відповідатиме.

"Усі будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Ми наведемо порядок, щоб більше ніхто не міг взяти будь-що в України", - підсумувала Тимошенко.

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