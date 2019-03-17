Тимошенко: президент та його оточення відповідатимуть за всі злочини

Тимошенко заявила, що влада понесе відповідальність за "тарифну вакханалію"

Президент Укрины Петр Порошенко и все его "коррупционное окружение" будут отвечать по закону и за "зарабатывание миллионных состояний на собственной армии во время войны, и за тарифную вакханалию, которая привела к обеднению украинцев". Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время многолюдного митинга в Чугуеве (Харьковская область), сообщает пресс-служба партии.

Тимошенко напомнила об обнародованном недавно журналистском расследовании, которое разоблачило "коррупцию президента" и его окружения на поставках из страны-агрессора непригодных запчастей для украинской военной техники по завышенным ценам, и которое продемонстрировало всю "фальшивость патриотических лозунгов Порошенко".

"Нам надо будет всех, кто хоть копейку из армии взял, привлечь к ответственности", - подчеркнула лидер "Батькивщины", анонсируя свои первоочередные шаги после победы на президентских выборах.

Ответственность власть понесет и за "тарифную вакханалию", устроенную за время своего правления, отметила Юлия Тимошенко. Незаконное повышение цен на газ для населения стало еще одним источником обогащения за счет людей, добавила председатель партии.

И на днях Окружной административный суд г. Киев признал, что тарифы установлены необоснованно, цена на газ завышена незаконно, за что команда Юлии Тимошенко два года судилась с правительством.

Кандидат в президенты предупредила, ее приход к власти положит конец коррупционной жизни олигархической системы, которая лишь меняет лицо на каждых выборах.

"Мы с ними договариваться не будем, ведь каждый, кто с ними договорится, закрывает будущее для Украины. Мы знаем, как все поставить на место", - убеждена Юлия Тимошенко.

И первое, что она сделает как новый президент - "я выполню обязательство, которое принимал президент Порошенко во время своей инаугурации: посажу за коррупцию трех его друзей".

"Но тремя друзьями не обойдется", - предупредила председатель партии "Батькивщина" и добавила, что новая власть выведет контрольные органы из-под влияния президента, чтобы прекратить коррупцию и олигархию в стране.

Она отметила, что сделать это позволит Новая Конституция, которая будет принята на всеукраинском референдуме.