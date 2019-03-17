Тимошенко: президент та його оточення відповідатимуть за всі злочини

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко заявила, що влада понесе відповідальність за "тарифну вакханалію"

Президент Укрїни Петро Порошенко та все його "корупційне оточення" відповідатимуть за законом і за "заробляння мільйонних статків на власній армії під час війни, і за тарифну вакханалію, яка призвела до збідніння українців". Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час велелюдного мітингу в Чугуєві (Харківська область), повідомляє прес-служба партії.

Тимошенко нагадала про оприлюднене нещодавно журналістське розслідування, яке викрило "корупцію президента" та його оточення на постачанні з країни-агресора непридатних запчастин для української військової техніки за завищеними цінами, і яке продемонструвало всю "фальшивість патріотичних гасел Порошенка".

"Нам треба буде всіх, хто хоч копійку з армії взяв, притягнути до відповідальності", - наголосила лідер "Батьківщини", анонсуючи свої першочергові кроки після перемоги на президентських виборах.

Відповідальність влада понесе і за "тарифну вакханалію", влаштовану за час свого правління, зазначила Юлія Тимошенко. Незаконне підвищення цін на газ для населення стало ще одним джерелом збагачення за рахунок людей, додала голова партії.

І днями Окружний адміністративний суд м. Києва визнав, що тарифи встановлені необґрунтовано, ціна на газ завищена незаконно, за що команда Юлії Тимошенко два роки судилася з урядом.

Кандидат у президенти попередила, її прихід до влади покладе край корупційному життю олігархічної системи, яка лише змінює обличчя на кожних виборах.

"Ми з ними домовлятися не будемо, адже кожен, хто з ними домовиться, закриває майбутнє для України. Ми знаємо, як все поставити на місце", - переконана Юлія Тимошенко.

І перше, що вона зробить як новий президент - "я виконаю зобов’язання, яке брав президент Порошенко під час своєї інавгурації: посаджу за корупцію трьох його друзів".

"Але трьома друзями не обійдеться", - попередила голова партії "Батьківщина" і додала, що нова влада виведе контрольні органи з-під впливу президента, щоб припинити корупцію та олігархію в країні.

Вона зазначила, що зробити це дозволить Нова Конституція, яка буде ухвалена на всеукраїнському референдумі.