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Тимошенко пропонує змінити всю систему влади

Новини » Вибори 2019    23.03.2019 - 20:15
Тимошенко пропонує змінити всю систему влади
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко виступила за ухвалення на всеукраїнському референдумі Нової Конституції

Завдання нового президента – ухвалити на всеукраїнському референдумі Нову Конституцію, у якій будуть прописані нові порядки та правила життя людей і яка зробить усіх рівними перед законом. Про це Юлія Тимошенко заявила під час мітингу в Рівному.

За її словами, про наслідки нерівності всіх перед законом і відсутність відповідальності в країні свідчить нещодавно оприлюднене журналістське розслідування про корупцію оточення президента на постачанні з країни-агресора непридатних запчастин для української армії за завищеними цінами.

Це стало перевіркою системи на здатність протистояти таким масштабним порушенням закону високопосадовцями, вважає вона.

"Стало очевидним те, що немає в українській Конституції інструментів, як притягнути до відповідальності високопосадових осіб, які так поводяться з країною під час війни", – сказала кандидат.

У Конституції процедура імпічменту прописана так, що притягнути винних виявилося неможливим, заявила Тимошенко. Так, наприклад, за Основним Законом, для того щоб розпочати процедуру імпічменту президента за корупцію на оборонці, треба утворити в парламенті ТСК щодо розслідування справи, зазначила Тимошенко. В парламенті створили таку комісію, але її очолив депутат БПП.

"Чому? Тому що більшість в парламенті – президентська", – пояснила кандидат у президенти.

Окрім того, вона зазначила, що Генпрокуратурою, яка також бере участь в імпічменті, керує кум президента, а Верховний суд Тимошенко назвала "приватною власністю" гаранта і "ніхто проти свого власника не може діяти".

Лідер "Батьківщини" вважає, що в Україні на кожних виборах лише змінюються обличчя при владі, але "прогнила" система не ліквідована. Саме тому не можна нікого притягнути до відповідальності, адже у всіх імунітет, недоторканність: у президента, суддів, депутатів.

"Тому, якщо ми хочемо міняти країну, нам потрібно міняти всю систему влади, а не прізвища. Нам потрібна система, яка буде звільнена від кланів і корупції", – сказала вона.

На думку Тимошенко, забезпечити це зможе Нова конституція, у якій не буде імунітету та недоторканності ні в кого.

"Усі мусять бути рівні перед законом. У разі цього можна сподіватися на те, що в нас буде країна", – переконана Тимошенко.

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