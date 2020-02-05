ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тимошенко: ми не дозволимо владі позбавити українців землі

Новини » Політика     05.02.2020 - 12:13
Тимошенко: ми не дозволимо владі позбавити українців землі
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко закликала усіх небайдужих не допустити відкриття ринку землі

Народні депутати України від фракції "Слуга народу" спробують за скороченою процедурою у четвер, 6 лютого, розпочати розгляд у другому читанні законопроекту щодо ринку землі, дозволивши, таким чином, іноземним спекулянтам придбати більшість українських земель. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу з трибуни парламенту, закликавши українців "не допустити втілення цього антинародного плану" та вийти на акцію протесту, передає кореспондент РБК-Україна.

"Завтра у Верховній Раді без перебільшення буде історичний день, тому що завтра по скороченій, синтетичній процедурі, без розгляду всіх правок, можуть натиснути кнопки й залишити країну на сотні років без землі. Якщо Крим та Донбас – це 7% окупованої території, то якщо завтра буде прийнятий цей закон, то буде окуповано 72% території України", - сказала Тимошенко.

Політик додала, що уряд й монобільшість у парламенті, лобіюючи інтереси світових спекулянтів, хочуть позбавити Україну землі, аграрного комплексу, сіл та ресурсів.

"Завтра біля Верховної Ради збираються аграрії, асоціації, профспілки, громадські організації, партії, які не підтримують розпродаж землі. Я закликаю всіх громадян України прийти завтра о 9:00 до Верховної Ради та боротися за українську землю, за наше майбутнє та майбутнє наших дітей", - закликала Тимошенко.

Як писало РБК-Україна раніше, в кінці грудня минулого року комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді прийняти закон про ринок землі. Комітет рекомендував врахувати поправку, згідно з якою купувати землю зможуть тільки громадяни України, держави, громади та українські компанії, засновані українцями.

Процедуру розгляду закону про ринок землі визначать в залі Ради Тимошенко: влада перетворила розгляд земельного закону на фарс
Новини України ТимошенкоРынок землиБатьківщина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся