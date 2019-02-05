Тимошенко: порядок денний Ради наповнений лобістськими законопроектами

За словами Тимошенко, порядок денний не включає розгляд питань для покращення життя пересічних українців

Повестка дня Верховной рады снова наполнена лоббистскими законопроектами и не включает рассмотрение вопросов, которые улучшат жизнь рядовых украинцев. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила сегодня во время открытия десятой сессии парламента VIII созыва, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Тимошенко отметила, что в повестку дня не включают законопроект об отмене постановления правительства о повышении цены на газ. Не включены такие важные вопросы, которые могли бы прекратить махинации с землей, создания ВСК, чтобы разобраться с коррупцией НАК "Нафтогаза" на тарифах людей, добавила она.

"В этом зале будут проводиться лоббистские законопроекты о черную приватизацию, про отмывание и откаты денег из бюджета. В бюджет уже заложили 2 млрд грн для семьи Порошенко, чтобы подкупать людей на выборах", – обратила внимание политик.

Тимошенко также напомнила, что президент планирует повысить цены на газ с 1 мая на 16% и затем еще на 25%.

"Это просто уничтожение украинской нации. Членов комиссии, которая устанавливает тарифы, формирует Порошенко своим указом. Поэтому он несет персональную ответственность за все тарифы, которые сегодня уничтожают людей", – подчеркнула она.

Как отметила Тимошенко, на фоне такой беды, развала, хаоса, которых страна никогда не видела, доходы действующего главы государства за год выросли в 82 раза.

"У нас не президент, у нас – коррупционер и человек, который уничтожает государство, прикрываясь патриотическими лозунгами", – подытожила она.