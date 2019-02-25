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Тимошенко: Порошенко підвищить ціни на газ ще на 43%

Новини » Політика    25.02.2019 - 13:02
Тимошенко: Порошенко підвищить ціни на газ ще на 43%
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко вимагає ухвалити постанову про скасування підвищення ціни на газ

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко закликала народних депутатів не розглядати жоден законопроект, поки не буде ухвалена постанова про скасування підвищення ціни на газ, а також запровадження мораторію на подальше зростання його вартості. Про це кандидат у президенти заявила під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та комітетів парламенту.

"Нам, всім депутатам, треба подумати про людей. Нам треба об’єднатися і завтра в парламенті не голосувати ні за що, поки не буде проголосована спільна постанова, підписана всіма лідерами фракцій, окрім БПП, щодо скасування підвищення тарифів і введення мораторію на підвищення, як це зробили Польща та Румунія", - сказала Тимошенко.

На думку Тимошенко, збереження Порошенка на посаді президента принесе українцям подальше зростання тарифів на житлово-комунальні послуги.

"Люди мають знати: якщо мафія Порошенка зберігається на цих посадах і безпосередньо на своїй посаді президент, то, прикриваючись гаслами, вони запланували знову збільшити ціни на газ з 1 травня на 15% і з кінця грудня – ще на 25%. У цілому – на 43% за рік!", - сказала вона.

Тимошенко також зазначила, що тарифи на газ встановлює НКРЕКП, яка формується указом президента, і яку, за її словами, "постійно очолює який-небудь корумпований партнер Порошенка".

"На те ж таки злочинне оточення нинішнього глави держави переписують найкращі вітчизняні родовища природного газу України. Гроші, які витягує влада через тарифи з кишень українців, перераховуються на офшори, а мала частина їх йде на масштабний підкуп виборців. Країна поставлена на розграбування", - заявила вона.

Вибори - це шанс на реальні зміни в країні, - Тимошенко
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