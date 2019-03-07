Тимошенко підписала зобов’язання перед українцями

У документі визначено перелік конкретних кроків Тимошенко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время пресс-конференции в Киеве 7 марта подписала обязательство кандидата в президенты перед каждым гражданином Украины. Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

В документе определен перечень конкретных шагов, которые лидер "Батькивщины" намерена воплотить в жизнь в случае победы на выборах.

"Это письменное обязательство мое и моей команды перед гражданами Украины будет выполнено!", - сказала Тимошенко.

Председатель партии убеждена, что недоверие людей к политикам сейчас является большой проблемой Украины. Именно поэтому Тимошенко и ее команда решили предложить новую модель предвыборной кампании – подписание письменных обязательств кандидатов перед страной и украинцами.

"Таким образом взятые перед выборами обязательства сможет увидеть и проверить каждый гражданин", – сообщила она.

Тимошенко назвала главные пункты своих обязательств, пути воплощения которых прописаны в Новом курсе Украины – всеобъемлющем документе, который касается всех сфер жизни людей. В частности, отметила политик, первоочередным для новой власти будет установление мира на всей территории Украины: "В этом сомнений нет. Донбасс и Крым будут возвращены".

Еще одним фундаментальным обязательством лидер "Батькивщины" назвала снижение цен на газ вдвое, и как следствие – на тепло и на горячую воду. Она напомнила, что уже сделала первый шаг к этому, доказав в суде незаконность и необоснованность повышения тарифов.

"Мы покончим с кланово-олигархическим режимом, покончим с коррупцией на системном уровне, лишив всех – президента, депутатов, судей – любого иммунитета. Граждане должны быть равными перед законом. А все, кто занимался коррупцией, реально будут отвечать по закону", - заверила лидер партии.

Молодежь получит возможность получать высшее образование бесплатно, заработает медицинское страхование, будет введена "персонифицированная система пенсионного обеспечения, что позволит каждому иметь свой частный счет в банке, а пенсия будет не ниже 4000 грн".

Обязательства перед молодежью также будут предусматривать создание условий для жизни и работы на родной земле, сказала лидер "Батькивщины". Так, прежде всего будет изменена денежно-кредитная политика и кредиты для тех, кто хочет развивать свой бизнес, станут доступными – долгосрочными, под 3% годовых и без залога.

"Мы также берем на себя обязательство ввести одноразовую помощь при рождении первого ребенка – 50 тыс. грн, второй – 100 тыс. грн, а третьего и более – 150 тыс. грн", – продолжила Тимошенко.

Кроме того, для Украины Тимошенко и ее команда берут фундаментальное обязательство – "за 5 лет уровень жизни, доходы людей будут подняты до уровня Польши". Зарплаты педагогов и медиков должны вырасти до среднеевропейских отметок, добавила она.

Среди важных шагов глава партии назвала и поддержку аграриев – продление моратория на продажу земли и введение для них единого налога на гектар.

Также она обратила внимание на армию – законом будет утвержден новый контракт, в котором предусмотрено зарплата военных в 1.5 раза выше средней по стране и социальный пакет, который сделает службу в армии привлекательной и желанной для тех, кто хочет защищать страну.

"И каждая семья военного будет поддержана государством", – подчеркнула политик.

Первые экземпляры подписанного Тимошенко Обязательства достались журналистам. Лидер партии пообещала, что впоследствии аналогичные документы с ее подписью получит каждый украинец.

"Мы за 5 лет получим реально сильную европейскую страну и состоятельных людей", – подытожила она.