Тимошенко підписала меморандум з роботодавцями України

Підписано меморандум про співпрацю

Кандидат на пост президента Юлия Тимошенко подписала Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Федерацией работодателей и Объединением организаций работодателей Украины. Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Выступая 23 февраля на форуме "Украина. Мировые вызовы. Глобальные изменения" в Киеве, лидер "Батькивщины" призвала промышленников и предпринимателей совместно разработать национальный "план возвращения страны к жизни".

"Или национальные, интеллектуальные, профессиональные элиты сейчас собьются в настоящую стаю и вместе построят свою страну, или мы в этом мире просто не выживем, нас ассимилируют со всех сторон. Времени у нас нет. Мы потеряли 28 лет", – констатировала Тимошенко.

Она напомнила, что образование и наука – это приоритет Нового курса Украины, который будет реализовываться в случае избрания ее президентом.

"Украина теряет конкуренцию в глобальном мире, прежде всего, конкуренцию за человека. Поэтому надо максимально использовать интеллектуальный и профессиональный потенциал, который еще не покинул страну. А это 200 тысяч человек, которые имеют высокий уровень интеллекта, это ученые, айтишники, математики. Это и есть наш шанс войти в мейнстрим Четвертой промышленной революции", – убеждена политик.

Лидер "Батькивщины" выразила надежду на то, что после подписания Меморандума вместе с работодателями будет сформирована "единая непоколебимая команда спасения страны".

"У нас есть 37 дней до выборов. У нас с вами есть время объединиться, создать рабочие группы и прийти к концу предвыборной кампании со всеми правильными шагами, которые надо делать немедленно. Поверьте, мы сможем, как послевоенная Германия, за 5 лет поставить страну на ноги", - сказала нардеп.

Прекращение массового оттока рабочей силы и уменьшение объемов трудовой миграции, вывод украинской продукции на конкурентный уровень, 2 млн новых рабочих мест в высокопродуктивном секторе экономики, повышение темпов роста экономики на уровне не менее 7% – этого стремятся достичь работодатели Украины. И именно такие намерения четко прописаны в Новом курсе, заверила Тимошенко.

"Альтернативы изменению качества существующей системы не существует. Выборы – это единственный шанс изменить все в пределах Конституции. У нас нет запаса времени и запаса прочности с точки зрения очередных экспериментов. Право на ошибку просто отсутствует", – подчеркнул президент УСПП, председатель объединения организаций работодателей Украины Анатолий Кинах.

Со своей стороны глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык призвал лидера "Батькивщины" не стесняться защищать на всех уровнях интересы Украины, в частности на переговорах с МВФ.

По данным пресс-службы, работодатели будут помогать реализовывать программу кандидата в президенты Тимошенко.

"Мы очень хотим, чтобы когда вас выберут президентом, вы нашли политическую волю отстаивать интересы Украины. Нам, работодателям, это очень нужно!" – подчеркнул Олийнык.

Федерация работодателей и Объединение организаций работодателей Украины насчитывают 8, 5 тыс. предприятий, где работает более 7 млн ​​человек.