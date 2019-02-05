Тимошенко підписала декларацію на захист свободи слова

Декларацію розробила Національна спілка журналістів

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко подписала "Декларацию в защиту свободы слова", которую разработал Национальный союз журналистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

"Я как лидер партии и кандидат в президенты Украины считаю, что настоящая свобода слова – без притеснений, манипуляций, зависимости СМИ от клановых образований. Это тот воздух, которым вообще дышит демократия. И когда мы дышим свободой слова как воздухом, мы порой не замечаем, как это важно. И если этот кислород перекрывают, начинают манипулировать СМИ и журналистами, тогда погибает демократия", – подчеркнула лидер "Батькивщины" во время подписания документа в Верховной раде.

По ее убеждению, сегодня важно "взять на себя обязательства, которые необходимы для того, чтобы свобода слова в Украине как главный институт демократии жила, чтобы ее не втаптывали политики, в том числе и действующая власть, в систему своих интересов и технологий".

По словам Тимошенко, ее команда всегда будет стоять на защите журналистов, их жизни, безопасности, их права говорить правду. Она отметила, что обязательства являются двусторонними.

"С одной стороны, мы берем обязательство дать полную и безоговорочную свободу журналистам высказывать свои мысли и честно информировать людей о событиях. А с другой стороны, мы хотим правды, чести и неподкупности. Я с удовольствием подписываю эту Декларацию и надеюсь, что мы будем двигаться только путем укрепления свободы слова", – сказала Тимошенко.

Со своей стороны председатель НСЖУ Сергей Томиленко выразил обеспокоенность угрозами свободе слова и чрезвычайным положением в вопросе физической агрессии в отношении журналистов.

"Мы считаем, что системным является безнаказанность за нападения на журналистов. Поэтому призываем политиков стать на защиту журналистов. Мы хотели бы образовать коалицию здоровых сил в стране, которые станут на защиту свободы слова, которая является базовой ценностью и которая обеспечивает демократию в стране", – подчеркнул он.