Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Декларацію розробила Національна спілка журналістів

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко підписала "Декларацію на захист свободи слова", яку розробила Національна спілка журналістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

"Я як лідер партії і кандидат у президенти України вважаю, що справжня свобода слова – без утисків, маніпуляцій, залежності ЗМІ від кланових утворень. Це те повітря, яким взагалі дихає демократія. І коли ми дихаємо свободою слова як повітрям, ми часом не помічаємо, як це важливо. І якщо цей кисень перекривають, починають маніпулювати ЗМІ і журналістами, тоді гине демократія", – наголосила лідер "Батьківщини" під час підписання документу у Верховній раді.

На її переконання, сьогодні важливо "взяти на себе зобов’язання, які необхідні для того, щоб свобода слова в Україні як головна інституція демократії жила, щоб її не втоптували політики, зокрема і чинна влада, в систему своїх інтересів і технологій".

За словами Тимошенко, її команда завжди стоятиме на захисті журналістів, їх життя, безпеки, їх права говорити правду. Вона зауважила, що зобов’язання є двосторонніми.

"З одного боку, ми беремо зобов’язання дати повну та беззаперечну свободу журналістам висловлювати свої думки і чесно інформувати людей про події. А з іншого боку, ми хочемо правди, честі і непідкупності. Я із задоволенням підписую цю Декларацію і сподіваюсь, що ми будемо рухатись лише шляхом зміцнення свободи слова", – сказала Тимошенко.

Зі свого боку голова НСЖУ Сергій Томіленко висловив стурбованість загрозами для свободи слова та надзвичайним станом у питанні фізичної агресії щодо журналістів.

"Ми вважаємо, що системною є безкарність за атаки на журналістів. Тож закликаємо політиків стати на захист журналістів. Ми хотіли б утворити коаліцію здорових сил у країні, які ставатимуть на захист свободи слова, яка є базової цінністю і яка забезпечує демократію в країні", – наголосив він.