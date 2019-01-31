Тимошенко: підтримувати треба не держмонополії, а малий і середній бізнес

Ввлада має дотувати малий та середній бізнес, заявила політик

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает, что власть должна поддерживать не крупные монополии, а дотировать малый и средний бизнес. Об этом она заявила во время встречи с общиной Лебедина в Сумской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

"Из бюджета последние годы выделяются огромные деньги на дотации монополиям, которые производят курятину. Миллиарды гривен! Хотя их производство полностью окупается. Когда мы посчитали, сколько им выделяли дотаций на эти монопольные корпорации, приближенные к власти, то получилось 350 грн дотаций на одну курицу. Я хочу спросить, где эти золотые куры?", – сказала Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" также подчеркнула необходимость укреплять гривну. Она отметила, что гривну обесценили в три раза искусственно, ибо Национальным банком фактически управляют извне.

"Недавно международная общественность объявила результат оценки валют всех стран – нашу валюту признали самой слабой и самой недооцененной в Европе", – констатировала она, подчеркнув, что изменить финансовую политику нужно как можно быстрее, потому что "нам нужна стабильная и сильная гривна".