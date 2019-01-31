Тимошенко: підтримувати треба не держмонополії, а малий і середній бізнес

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Ввлада має дотувати малий та середній бізнес, заявила політик

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенка вважає, що влада має підтримувати не великі монополії, а дотувати малий та середній бізнес. Про це вона заявила під час зустрічі з громадою Лебедина у Сумській області, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

"З бюджету останні роки виділяються величезні гроші на дотації монополіям, які виробляють курятину. Мільярди гривень! Хоча їхнє виробництво повністю окупне. Коли ми порахували, скільки їм виділяли дотацій на ці монопольні корпорації, наближені до влади, то вийшло 350 грн дотацій на одну курку. Я хочу запитати, де ці золоті кури?", – сказала Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" також наголосила на необхідності зміцнювати гривню. Вона зауважила, що гривню знецінили у три рази штучно, бо Національним банком фактично керують ззовні.

"Нещодавно міжнародна спільнота оголосила результат оцінки валют всіх країн – нашу валюту визнали найслабшою та найбільш недооціненою в Європі", – констатувала вона, підкресливши, що змінити фінансову політику потрібно якнайшвидше, бо "нам потрібна стабільна та сильна гривня".