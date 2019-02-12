Тимошенко: ми підтримаємо родини, які хочуть народжувати та виховувати дітей

Тимошенко зауважила, що необхідні фінансові ресурси в бюджеті можна знайти

Молодые украинские семьи должны быть уверены в своем будущем и государство будет предоставлять им разовую помощь при рождении ребенка. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время встречи с общиной Монастирищины (Тернопольская область), сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы партии.

Тимошенко обратила внимание на то, что сейчас смертность в Украине вдвое превышает рождаемость. Именно поэтому, заверила она, после выборов будет возобновлено оказание помощи родителям, которое существовало при ее премьерстве.

"Как это уже было, при рождении первого ребенка семья будет получать 50 тыс. грн, второго - 100 тыс. грн, а после рождения третьего и больше - 150 тыс. грн", - сообщила Тимошенко.

"Давайте немного поправим демографическую ситуацию. Когда украинцев в мире становится меньше, то мир становится хуже", - отметила она.

Тимошенко отметила, что необходимые финансовые ресурсы в бюджете можно найти, "нам это под силу".

"Если мы позаботимся о том, чтобы молодые люди находили себя на родной земле, то все у нас будет хорошо", - подытожила лидер "Батькивщины".