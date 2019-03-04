Тимошенко: ми перемогли - суд визнав незаконним підвищення ціни на газ

Тимошенко заявила, що всі ціни, які підвищувались після 2016 року, також є незаконними

Признание Окружным административным судом г. Киева решения о повышении цен на газ незаконным подтверждает обоснованность претензий лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко к правительству. Это открывает путь к снижению тарифов как минимум вдвое, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

"Сегодня мы получили первый очень сильный результат в борьбе за справедливые тарифы. Мы с вами выиграли суд у правительства Украины. И имеем сегодня решение, которое доказывает: тарифы, цены на газ, которые были установлены постановлением правительства (№ 315 от 2016 года), являются необоснованными и устанавливались незаконно", - заявила Тимошенко, находясь на Буковине.

Кандидат в президенты также обратила внимание на то, что теперь все цены, которые повышались после 2016 года, также являются незаконными.

По ее словам, если суд сказал, что правительство не имело права устанавливать цены на газ, то у нас открыта зеленая улица для их снижения. А это означает также снижение почти вдвое цен на тепло и на горячую воду, добавила она.

"И это говорит о том, что после победы на президентских выборах мы с вами все поправим", - заверила Тимошенко, поздравляя граждан.

Лидер "Батькивщины" также отметила, что "терпеть насилие над Украиной" осталось всего чуть больше месяца, а потом "власть будет изменена, изберут нового президента и справедливость будет восстановлена во всех сферах жизни".