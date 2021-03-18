Тимошенко має план протидії розпродажу української землі, - експерт

На переконання експерта, законопроекти 2194 і 2195 - продовження продавленого проти волі всіх українців у квітні минулого року закону про ринок землі.

"Ці закони небезпечні тим, що скасовують ті запобіжники проти дерибану землі, які з боєм змогла відстояти в сесійній залі опозиція в законі про ринок землі. Лідер опозиції Тимошенко - це єдиний топ-політик, яка послідовно продовжує боротьбу за збереження української землі, тому "Батьківщина" внесла сотні правок в ці антидержавні законопроєкти, щоб прибрати звідти резонансні норми, що позбавляють українців землі, а країну - чорноземів", - вважає Корнійчук.

За його словами, у Тимошенко є план протидії розпродажу національного багатства. Зокрема, в разі ухвалення цих законопроектів, "Батьківщина" звертатиметься до Конституційного суду щодо визнання цих законів неконституційними, а також допоможе ініціювати Всеукраїнський референдум, щоб люди могли висловити свою думку з цього важливого питання.

"Українці прекрасно бачать, що Тимошенко - це єдиний політик, який захищає їхні інтереси. Як на рівні парламенту, так і в місцевих радах, де по всій країні представлена "Батьківщина". Власне, тому, з одного боку, постійно зростає підтримка Тимошенко та її партії", - резюмує експерт.