RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Тимошенко має план протидії розпродажу української землі, - експерт

Автор: РБК-Україна

Пакет земельних законопроектів, який зараз розглядається в парламенті, покликаний роздерибанити українську землі й продати її за безцінь іноземцям. Проти цього виступає, фактично, лише Юлія Тимошенко та її партія "Батьківщина".

Про це заявив політичний експерт Дмитро Корнійчук, аналізуючи останні події у Верховній раді.

На переконання експерта, законопроекти 2194 і 2195 - продовження продавленого проти волі всіх українців у квітні минулого року закону про ринок землі.

"Ці закони небезпечні тим, що скасовують ті запобіжники проти дерибану землі, які з боєм змогла відстояти в сесійній залі опозиція в законі про ринок землі. Лідер опозиції Тимошенко - це єдиний топ-політик, яка послідовно продовжує боротьбу за збереження української землі, тому "Батьківщина" внесла сотні правок в ці антидержавні законопроєкти, щоб прибрати звідти резонансні норми, що позбавляють українців землі, а країну - чорноземів", - вважає Корнійчук.

За його словами, у Тимошенко є план протидії розпродажу національного багатства. Зокрема, в разі ухвалення цих законопроектів, "Батьківщина" звертатиметься до Конституційного суду щодо визнання цих законів неконституційними, а також допоможе ініціювати Всеукраїнський референдум, щоб люди могли висловити свою думку з цього важливого питання.

"Українці прекрасно бачать, що Тимошенко - це єдиний політик, який захищає їхні інтереси. Як на рівні парламенту, так і в місцевих радах, де по всій країні представлена "Батьківщина". Власне, тому, з одного боку, постійно зростає підтримка Тимошенко та її партії", - резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко анонсував, що Верховна рада має намір розглянути два законопроекти в рамках земельної реформи в Україні для її фактичного завершення.

Як писало РБК-Україна, на початку грудня 2020 року Верховна рада відправила на доопрацювання законопроект №2194. Таке рішення підтримали 260 парламентаріїв.

"Батьківщина" подала понад 1000 поправок до законопроекту №2194, чим фактично заблокувала розгляд документа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Тимошенкоземельна реформа
Читайте також
Громади вимагають від ВР схвалити "земельні" законопроекти
Зеленський та Тимошенко - лідери довіри українців у березні, - КМІС
Прогноз погоди