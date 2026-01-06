RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Тимошенко о повышении налогов для ФОПов: защита малого бизнеса является делом принципа

Фото: народный депутат, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (facebook.com YuliaTymoshenko)
Автор: Сергей Новиков

Народный депутат, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко готова сотрудничать с #ЅаѵеФОП. Таким образом есть надежда защитить малых предпринимателей от намерений власти ввести 20% НДС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в Facebook.

По ее словам, команда "Батькивщины" решительно осуждает намерения власти ввести 20% НДС для малых предпринимателей.

"Это откровенная непрофессионализм, цинизм и глупость. Допустить такое мы, как команда, которая когда-то ввела упрощенную систему налогообложения для малого бизнеса, - категорически не можем", - написала Юлия Тимошенко.

По ее словам, необходимо объединиться, чтобы дожать власть и остановить это "бессмысленное и опасное решение".

"Малые бизнесы - это основа государства, это залог нашего развития и гарантия стабильности экономики. Пренебрегать теми, кто держит экономику страны, - недопустимо. Защитить малых предпринимателей - дело принципа", - убеждена Юлия Тимошенко.

 

 

Лидер "Батькивщины" также напомнила, что ее команда уже подала в Верховную Раду законопроект, который вводит мораторий на повышение налогов для ФЛП и запрещает вводить новые поборы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тимошенко