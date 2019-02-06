Тимошенко: персоніфікована система дозволить суттєво збільшити пенсії

Тимошенко вважає, що людям нема вже за що жити

Одним из первых шагов нового президента должно стать введение в Украине персонифицированной системы пенсионного обеспечения. Об этом Юлия Тимошенко заявила на митинге в г. Марганец в Днепропетровской области, где собралось несколько тысяч человек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Как рассказала лидер "Батькивщины", в регионах на встречу с ней люди приходят с выписками о размере пенсии, которая ниже, чем начисления в платежках за коммунальные услуги.

"Людям не за что жить", – сказала она.

По словам Тимошенко, проводимая властями пенсионная реформа имела только одну цель – сокращение расходов бюджета на содержание пенсионеров: "Это еще один элемент истребление украинского народа". К тому же, заявила председатель партии, так называемая реформа увеличила пенсионный возраст.

Нардеп убеждена, что украинцы, которые работали по 30-50 лет, которые построили нам страну, заслуживают на другое отношение. Именно поэтому после выборов в Украине должна быть введена персонифицированная пенсионная система.

Так, новая система будет предусматривать, что с первого дня работы для каждого человека в государственном банке открывается частный счет, на который будут отправляться пенсионные взносы.

Всю жизнь граждане будут получать начисления депозитных процентов на эти взносы, и когда человек выходит на пенсию, он будет знать, сколько имеет денег на счету, и сможет ли распоряжаться этими деньгами, отметила Тимошенко.

"Мы посчитали и выяснилось, что пенсионные взносы человека за всю жизнь, когда он работал, втрое больше, чем то, что человек получил потом на пенсии. Втрое больше перечислено! Почему такая система работает? Потому что на людях привыкли экономить, на людях привыкли зарабатывать", – сказала Тимошенко.

Она также подчеркнула, что новая система позволит существенно увеличить пенсии.

Тимошенко и команда интеллектуалов, которая вместе с ней работала над разработкой Нового курса, готова воплощать и улучшать жизнь каждого украинца.