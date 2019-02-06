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Тимошенко: персоніфікована система дозволить суттєво збільшити пенсії

Новини » Політика    06.02.2019 - 13:24
Тимошенко: персоніфікована система дозволить суттєво збільшити пенсії
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко вважає, що людям нема вже за що жити

Одним із перших кроків нового президента має стати запровадження в Україні персоніфікованої системи пенсійного забезпечення. Про це Юлія Тимошенко заявила на мітингу в м. Марганець у Дніпропетровській області, де зібралося кілька тисяч людей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Як розповіла лідер "Батьківщини", у регіонах на зустріч із нею люди приходять з виписками про розмір пенсії, яка є нижчою, ніж нарахування у платіжках за комунальні послуги.

"Людям нема вже за що жити", – сказала вона.

За словами Тимошенко, проведена владою пенсійна реформа мала тільки одну мету – скорочення видатків бюджету на утримання пенсіонерів: "Це ще один елемент винищення українського народу". До того ж, заявила голова партії, так звана реформа збільшила пенсійний вік.

Нардеп переконана, що українці, які працювали по 30-50 років, які побудували нам країну, заслуговують на інше ставлення. Саме тому після виборів в Україні має бути запроваджена персоніфікована пенсійна система.

Так, нова система передбачатиме, що з першого дня роботи для кожної людини у державному банку відкривається приватний рахунок, на який відправлятимуться пенсійні внески.

Усе життя громадяни отримуватимуть нарахування депозитних відсотків на ці внески, і коли людина виходить на пенсію, вона знатиме, скільки вона має коштів на рахунку, і зможе розпоряджатися цими грошима, зазначила Тимошенко.

"Ми порахували і з’ясувалося, що пенсійні внески людини за все життя, коли вона працювала, втричі більші, ніж те, що людина отримала потім на пенсії. Втричі більше перераховано! Чому така система працює? Тому що на людях звикли заощаджувати, на людях звикли заробляти", – сказала Тимошенко.

Вона також наголосила, що нова система дозволить суттєво збільшити пенсії. 

Тимошенко та команда інтелектуалів, яка разом із нею працювала над розробкою Нового курсу, готова втілювати його та покращувати життя кожного українця.

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