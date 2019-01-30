Тимошенко: персоніфікована пенсійна система дозволить збільшити пенсії

Тимошенко пояснила, як діє механізм персоніфікованої пенсійної системи

Персонифицированная пенсионная система позволит как минимум вдвое повысить пенсии подавляющему большинству граждан и обеспечить тех, кто тяжело работал на государство, достойной жизнью. Об этом кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко рассказала во время встречи с работниками Черниговского хлебокомбината, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Как отметила лидер "Батькивщины", сейчас в Украине действует солидарная пенсионная система, когда владельцы предприятий или государство перечисляют пенсионные взносы работающих, но сами люди не знают, где эти деньги, какая сумма накоплена за жизнь и была ли она проиндексирована.

Она объяснила, как действует механизм персонифицированной пенсионной системы: "В государственном банке откроется счет и все взносы делаются на частный пенсионный счет человека. Начисляется депозит, эти деньги индексируются, а если банк купил ценные бумаги, то человеку начисляются дивиденды", - рассказала политик.

Так, отметила Тимошенко, на персональном счете человека за всю жизнь накапливается большая сумма денег. Она считает несправедливым, что граждане за свою жизнь платят почти в три раза больше взносов, чем они потом после выхода на пенсию получают в виде выплат.

Председатель партии считает необходимым немедленно переводить страну на персонифицированную пенсионную систему и создавать пенсионные счета каждому: кто только начал работать, кто проработал часть лет, кто уже на пенсии.

"Надо обсчитать все, что вы перечисляли за себя. Минимум в два раза можно увеличить пенсии, которые являются низкими в сравнении с пенсиями госслужащих. Такой закон уже разработан", – рассказала кандидат.

Тимошенко также отметила, что у нее уже готов пошаговый план позитивных преобразований во всех сферах жизни украинцев – это Новый курс Украины, разработанный вместе с мощной командой экспертов.