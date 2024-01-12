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Тимошенко: парламенту удалось отстоять принципы справедливой мобилизации

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Сергей Новиков

Законопроект о мобилизации снят с рассмотрения Верховной рады. Больше украинцам можно не бояться репрессивных и антиконституционных норм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

"Скандальный законопроект о мобилизации, который возмутил общество, как я вам и обещала, раз и навсегда снят с рассмотрения Верховной рады. Это репрессивный законодательный акт против собственного народа, который мог бы окончательно убить доверие граждан к власти и собственному государству", - заявила Тимошенко.

Она также добавила, что нардепам вместе с правительством и военным руководством удалось найти решения, которые позволят справедливым способом решить вопросы мобилизации.

Таким образом, добавляет Тимошенко, удалось избежать репрессивных норм, в том числе: уголовной ответственности за неявку в военкомат, неоткрытие электронного кабинета или несвоевременного прохождения ВЛК.

"Не будут забирать на фронт людей с третьей группой инвалидности, многодетных родителей и мужчин, которые опекают тяжелобольную жену или родителей. Остается отсрочка для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей и родителей-воспитателей. Не будут призывать в армию ученых, интернов, педагогов, студентов и аспирантов, последовательно получающих образование. И если мы и дальше не будем делать трагических ошибок, таких, как этот закон, - все будет Украина", - резюмировала Тимошенко.

 

Рассмотрение законопроекта о мобилизации

Напомним, в конце декабря Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации, которым предлагается частично изменить порядок ее проведения. Документ рассматривался в Комитете по вопросам нацбезопасности вместе с Министерством обороны и Генштабом ВСУ.

Ранее в Раде заявили, что парламент в первом чтении рассмотрит законопроект 11 января. Но вчера стало известно, что документ возвращают в правительство на доработку, его официально отозвали из Рады.

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