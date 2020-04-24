Тимошенко: парламентські слідчі зможуть назвати прізвища причетних до корупції

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Злагоджена та ефективна робота ТСК, переконана Тимошенко, допоможе викрити факти корупції та незаконних оборудок

Постанови про створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування зловживань у держбюджеті дозволить розпочати аудит усіх державних фінансів і почати нарешті притягати до відповідальності винних у корупції. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час брифінгу за результатами позачергового засідання парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні Верховна Рада проголосувала за створення Тимчасової слідчої комісії, яка буде тотально перевіряти всі фінансові оборудки, розбереться з усіма доходами до бюджету, розбереться, що робилося в державних корпораціях протягом останнього року. І очолить цю комісію депутат фракції "Батьківщина" Іван Крулько. Ні він, ні я, ні вся наша команда - ми нікому не дамо замовчати результати роботи тимчасової слідчої комісії. Ми зможемо показати, як насправді треба боротися з корупцією", - наголосила лідер партії.

Злагоджена та ефективна робота ТСК, переконана Тимошенко, допоможе викрити факти корупції та незаконних оборудок, спрямувати необхідні в непростий для країни період кошти до державного бюджету та вберегти державу від боргових зобов’язань.

"Сьогодні розпочнеться реальна боротьба з корупцією, а не фейкова, як все це відбувалося раніше. Нам потрібно буде ламати весь бюрократичний опір, щоб перевірити, де корупція у державних фінансах, і поповнити бюджет тими грошима, які сьогодні потрібні країні. І тоді не знадобляться міжнародні запозичення, в тому числі й від МВФ. Ми будемо збирати всі документи, які покажуть, хто є корупціонером, хто за цим стоїть, хто сьогодні незаконно бере у держави гроші, і як ці кошти повернути нашій країні", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що фракція "Слуга народу" подасть зміни до постанови про створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування зловживань у бюджеті.

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної ради рекомендував парламенту розглянути цю постанову з урахуванням зауважень комітету зі зміни персонального складу комісії.