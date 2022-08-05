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Тимошенко відреагувала на скандальний матеріал Amnesty International

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Звіт правозахисної організації Amnesty International, в якому його автори звинувачують українських військових у тому, що вони нібито наражають на небезпеку цивільних, - чергове підтвердження безпорадності міжнародних правозахисників. Українці мають розраховувати лише на себе і ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко у Facebook.

"Заява генсека Агнес Каламар розвіяла останні ілюзії - вони дійсно звинуватили Україну в тому, що вона бореться із геноцидом Кремля. Виявляється, українські військові, які захищають українські міста від російської агресії, "наражають на небезпеку мирних мешканців", - заявила Тимошенко.

Вона також нагадала міжнародній спільноті про звірства росіян у Київській області, де Росія залишила по собі численні братські могили із закатованими мирними мешканцями.

На думку Тимошенко, попереду ще багато розчарувань у міжнародних авторитетах, які нині проявляють повну безпорадність і подекуди відвертий цинізм.

"Ця війна раз по раз доводитиме - нам варто сподіватися лише на себе. На героїзм наших ЗСУ, на силу волі наших медиків, на впертість наших волонтерів. На патріотизм кожного, хто вважає себе українцем", - резюмувала Тимошенко.

Скандальний матеріал Amnesty International

Нагадаємо, що у свіжому звіті правозахисної організації Amnesty International було заявлено про те, що нібито "українські військові ставлять під загрозу життя цивільного населення", розміщуючи бойову техніку та озброєння "в школах і лікарнях".

Реакція України

Додамо, що на цей скандальний звіт вже відреагували, зокрема глави Міноборони та МЗС України і сам глава держави Володимир Зеленський, назвавши це нічим іншим як намаганням перекласти відповідальність за воєнні злочини з агресора на жертву.

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