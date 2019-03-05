ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тимошенко спростувала "міф" влади про російський газ

Новини » Політика    05.03.2019 - 11:54
Тимошенко спростувала "міф" влади про російський газ
Фото: Юлія Тимошенко у Хмельницькій області (ba.org.ua)

Тимошенко назвала перемогою визнання незаконності підвищення цін на газ у 2016

Визнання незаконності підвищення цін на газ для населення урядом у 2016 році, – це велика перемога, яка свідчить про необґрунтованість всього подальшого ціноутворення. Про це Юлія Тимошенко заявила під час зустрічі з журналістами у Хмельницькій області.

"Це суд знаковий, він тривав понад два роки. Вони довго не могли винести ухвалу, адже суд перебував під шаленим тиском. Але зрештою наважився і ухвалив два рішення: ціна встановлена незаконно постановою уряду (№ 315 від 2016 року) та є необґрунтованою", – зазначила вона.

Як пояснила лідер "Батьківщини", постанова, яку суд скасував і визнав незаконною, наразі вже не діє, бо після неї були ухвалені нові постанови про нові ціни на газ. Виходить, якщо перше підвищення ціни на газ визнане судом незаконним, то це означає, що решта підвищень також незаконні, додала Тимошенко.

"Це велика перемога", – наголосила кандидат у президенти України.

Вона розвінчала "міф", який влада нав'язувала українцям про те, що нібито ціна на газ є ринковою. Як запевнила політик, вона є монопольною на 100% і встановлена постановою уряду – "такого ніде в світі більше нема".

Лідер "Батьківщини" переконана, що політичну відповідальність за подорожчання газу несе особисто президент, адже саме його указом призначаються члени НКРЕКП, яка встановлює тарифи.

Окрім того, Тимошенко спростувала ще один "міф": "5 років влада оголошує, що ми не споживаємо російський газ. Але це обман. Те, що за обліком називають європейським газом, насправді є російським газом, який українцям перепродають через посередників з переплатою".

Голова партії запевнила, що після перемоги на виборах відповідальні за грабунок людей будуть притягнуті до відповідальності.

Україна через п'ять років: яку країну бачать кандидати у президенти Тимошенко: нова влада має почати діяти з перших днів
Новини України ТимошенкоБатьківщинагаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся