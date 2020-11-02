ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Тимошенко: однією з причин тиску на КСУ став розгляд "земельного питання"

Київ, Понеділок 02 листопада 2020 14:05
Тимошенко: однією з причин тиску на КСУ став розгляд "земельного питання"
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Влада влаштувала тиск на Конституційний Суд, коли суд прийняв до розгляду подання про неконституційність продажу сільськогосподарської землі, стратегічної власності, введення грального бізнесу, створення іноземних наглядових рад у держкорпораціях.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час брифінгу у Верховній раді.

На її думку, мета інформкампанії з боку влади - "змести цей суд, залишити розпродаж землі та стратегічної власності країни в силі, а на місце чинного Конституційного Суду поставити кишенькових маріонеток, які будуть обслуговувати політику колонізації країни".

Тимошенко наголосила, що "Батьківщина" завжди була, є та залишається прихильником електронного декларування, повного і чиновниками всіх рівнів, введення найжорсткішої кримінальної відповідальності за корупцію та незаконне збагачення.

"Щоб поставити всі крапки над "і", наша команда внесла три законопроєкти, які передбачають чітке введення електронного декларування на всіх рівнях чиновницької вертикалі. Ми внесли законопроект про відповідальність конституційних суддів за порушення закону - але не уряд мусить контролювати суди, а Вища кваліфікаційна комісія. Ми хочемо попросити Верховну раду негайно розглянути наш законопроєкт про кримінальну відповідальність за неправильне заповнення декларацій та незаконне збагачення. Усе це мусить бути прийнято Верховною Радою, бо не можна залишати Конституційний Суд під тиском і практично управлінням виконавчої гілки влади", - зазначила Тимошенко.

Нагадаємо, у вересні Конституційний суд відклав розгляд конституційності закону про ринок землі, оскільки на засідання не зміг з'явитися представник президента.

Закон про ринок землі було прийнято в березні 2020 року. Основні положення набудуть чинності 1 липня 2021 року. Перші два роки землю зможуть купувати тільки громадяни України і не більше 100 гектарів в одні руки. Потім ще два роки землю зможуть купувати українські компанії. Що стосується продажу іноземцям - це питання буде винесено на референдум.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ТимошенкоКонституционный суд УкраиныРынок земли

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся