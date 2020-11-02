Тимошенко: однією з причин тиску на КСУ став розгляд "земельного питання"

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Влада влаштувала тиск на Конституційний Суд, коли суд прийняв до розгляду подання про неконституційність продажу сільськогосподарської землі, стратегічної власності, введення грального бізнесу, створення іноземних наглядових рад у держкорпораціях.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час брифінгу у Верховній раді.

На її думку, мета інформкампанії з боку влади - "змести цей суд, залишити розпродаж землі та стратегічної власності країни в силі, а на місце чинного Конституційного Суду поставити кишенькових маріонеток, які будуть обслуговувати політику колонізації країни".

Тимошенко наголосила, що "Батьківщина" завжди була, є та залишається прихильником електронного декларування, повного і чиновниками всіх рівнів, введення найжорсткішої кримінальної відповідальності за корупцію та незаконне збагачення.

"Щоб поставити всі крапки над "і", наша команда внесла три законопроєкти, які передбачають чітке введення електронного декларування на всіх рівнях чиновницької вертикалі. Ми внесли законопроект про відповідальність конституційних суддів за порушення закону - але не уряд мусить контролювати суди, а Вища кваліфікаційна комісія. Ми хочемо попросити Верховну раду негайно розглянути наш законопроєкт про кримінальну відповідальність за неправильне заповнення декларацій та незаконне збагачення. Усе це мусить бути прийнято Верховною Радою, бо не можна залишати Конституційний Суд під тиском і практично управлінням виконавчої гілки влади", - зазначила Тимошенко.

Нагадаємо, у вересні Конституційний суд відклав розгляд конституційності закону про ринок землі, оскільки на засідання не зміг з'явитися представник президента.

Закон про ринок землі було прийнято в березні 2020 року. Основні положення набудуть чинності 1 липня 2021 року. Перші два роки землю зможуть купувати тільки громадяни України і не більше 100 гектарів в одні руки. Потім ще два роки землю зможуть купувати українські компанії. Що стосується продажу іноземцям - це питання буде винесено на референдум.