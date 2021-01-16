Тимошенко однією з перших виступила на захист людей під час тарифної кризи, - експерт

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Українці спостерігають повну розгубленість влади, яка зосереджена не на вирішенні тарифної кризи, а на пошуку винних у підвищенні тарифів. Втім, найважливіше зараз вирішити проблему швидше й в інтересах людей.

Про це заявила політичний експерт Олександра Решмеділова в ефірі UKRLIFE.TV.

"Питання в тому, як президентська команда буде вирішувати тарифну проблему. Свої підходи вже озвучили в "Нафтогазі" і в. а. міністра енергетики Вітренко. Але давайте не забувати, що в "Нафтогазі" нещодавно була перевірка, яка виявила 225 мільярдів гривень, виведених за кордон. Однак нікого за це до відповідальності не притягли, влада взагалі закрила очі на цю тему", - заявила експерт.

у той же Час вона звернула увагу, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко поставила інтереси українців в пріоритет і одна з перших виступила на їх захист.

"Тимошенко закликає продавати українцям газ з підземних газових сховищ по ціні річної закупівлі. Це дуже логічно. Адже річна ціна принципово нижче нинішньої. А влада почала говорити щось про підвищення на ринку цін на нафту і газ. Тому основний заклик Тимошенко до влади - "якщо ви розгублені і не професійні, то відійдіть в сторону і дайте можливість вирішити кризовий момент тим, у кого вже є досвід і бачення", - додала вона.

На її думку, саме професіоналізм дозволив "Батьківщині" підвищити свої рейтинги, про що свідчить і остання соціологія.

"Місцеві вибори також дозволили команді Тимошенко підвищити свій партійний результат на третину. Це пояснюється ще і тим, що рейтинги влади тануть, а також активізацією аполітичних виборців, які побачили, до чого призводить неявка на вибори", - резюмувала експерт.

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко запропонувала владі план рішення "тарифної" кризи. Колишня прем'єр пропонує пустити на потреби українців газ з підземних сховищ за ціною річної закупівлі, що дозволить знизити тарифи в три рази.

Своєю чергою, у "Батьківщині" вважають обманом пропозиції уряду встановити вартість газу на рівні 6,99 грн за кубометр. Команда Тимошенко доводить, що газ із підземних сховищ повинен коштувати не більше 4 гривень за куб, газ українського видобутку - максимум 2 гривні.