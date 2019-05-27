Тимошенко: для оголошення дефолту в Україні немає передумов

Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

Тимошенко впевнена, що дефолту в жодному разі не можна допустити

У жодному разі не можна допустити дефолту України, оскільки для цього немає жодних передумов. Про це завила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко на брифінгу за підсумками Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій і груп, передає кореспондент РБК-Україна.

"У жодному випадку, за жодних обставин не можна допустити, щоб в Україні настав дефолт. Це втрата довіри всіх інвесторів у світі до України на багато років. Ніхто не зможе спрогнозувати, який буде курс гривні. При дефолтах, як правило, стрімко падає курс національної валюти. А це вже повне зубожіння людей, тому що в доларах вони знову отримуватимуть в 2-3 рази менше", – пояснила політик.

Також, зазначила Тимошенко, "дефолт – це повна дестабілізація всього життя України і це економічний занепад, який триватиме роками".

Окрім того, лідер "Батьківщини" наголосила, що питання дефолту – це не питання президента України, а питання уряду та НБУ. Натомість Україна має збалансований бюджет, який передбачає кошти на погашення наших боргів та повернення відсотків за запозиченнями, додала вона.

"Передумов для дефолту не існує! Жодного дефолту в Україні не може бути, якщо ніхто не піде ні в які авантюри, несумісні з нормальним життям країни", – наголосила Тимошенко.

Вона також звернула увагу на те, що за два місяці парламенту і новому президенту України треба тісно співпрацювати над новим бюджетом на наступний рік.

"Саме зараз розпочинається бюджетний процес, а бюджетний процес – це пенсії, заробітні плати, правильна система оподаткування нашої економіки, справедливі соціальні виплати, і це припинення тієї корупції на бюджеті, яка тривала всі 5 років", – підсумувала лідер партії.