Тимошенко оголосила про початок процедури імпічменту президента

Процедуру імпічменту президента Порошенка розпочинає "Батьківщина" з іншими фракціями

"Батькивщина" вместе с другими фракциями в Верховной раде начинает процедуру импичмента президента Петра Порошенко "за государственную измену, содействие врагу и торговлю на крови со страной-оккупантом". Об этом заявила с парламентской трибуны лидер фракции Юлия Тимошенко, комментируя журналистское расследование по хищениям оборонной отрасли.

"Мы считаем, что обнародованные журналистами-расследователей факты подпадают под статью 111 УК – государственная измена, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной ценности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины. Это содействие врагу, уничтожение украинской армии, содействия стране-оккупанту в захвате нашей страны, что является подсудным делом", – подчеркнула политик.

Она отметила, что собранные за несколько лет журналистами-расследователей доказательства бесспорно подтверждают – президент и его окружение через Ленинскую кузню Порошенко контрабандно завозили в Украину запасные части из Российской Федерации с "откатами" и по завышенным в 2-4 раза ценам. И эти испорченные части из страны-агрессора поставляли для украинских оборонных заводов и устанавливали на украинскую военную технику.

"Этим подрывалась обороноспособность страны, разрушались применены против Российской Федерации санкции, и главное, что во главе этой пирамиды стоял действующий президент Украины Петр Порошенко", – сказала Тимошенко.

"Торговлей на крови" под прикрытием патриотических лозунгов глава государства зарабатывал миллиарды гривен на горе нашего народа и "уничтожал" Украину, заявила лидер фракции.

Также Тимошенко призвала "всех без исключения народных депутатов, которые имеют честь и совесть, поставить на место все организованные преступные группировки".

Как писало РБК-Украина, согласно журналистскому расследованию, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и действующий директор "Укроборонпром" Павел Букин являются участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе Украины.